LNSR: LENSAR Inc
12.47 USD 0.20 (1.58%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LNSR para hoje mudou para -1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.44 e o mais alto foi 12.83.
Veja a dinâmica do par de moedas LENSAR Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LNSR Notícias
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
Faixa diária
12.44 12.83
Faixa anual
4.20 17.30
- Fechamento anterior
- 12.67
- Open
- 12.83
- Bid
- 12.47
- Ask
- 12.77
- Low
- 12.44
- High
- 12.83
- Volume
- 98
- Mudança diária
- -1.58%
- Mudança mensal
- 2.80%
- Mudança de 6 meses
- -11.81%
- Mudança anual
- 170.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh