货币 / LNSR
LNSR: LENSAR Inc
12.67 USD 0.32 (2.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LNSR汇率已更改2.59%。当日，交易品种以低点12.42和高点12.71进行交易。
关注LENSAR Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LNSR新闻
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
日范围
12.42 12.71
年范围
4.20 17.30
- 前一天收盘价
- 12.35
- 开盘价
- 12.42
- 卖价
- 12.67
- 买价
- 12.97
- 最低价
- 12.42
- 最高价
- 12.71
- 交易量
- 170
- 日变化
- 2.59%
- 月变化
- 4.45%
- 6个月变化
- -10.40%
- 年变化
- 174.84%
