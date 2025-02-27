Valute / LNSR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LNSR: LENSAR Inc
12.38 USD 0.02 (0.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LNSR ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.19 e ad un massimo di 12.45.
Segui le dinamiche di LENSAR Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNSR News
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
Intervallo Giornaliero
12.19 12.45
Intervallo Annuale
4.20 17.30
- Chiusura Precedente
- 12.40
- Apertura
- 12.45
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Minimo
- 12.19
- Massimo
- 12.45
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 2.06%
- Variazione Semestrale
- -12.45%
- Variazione Annuale
- 168.55%
21 settembre, domenica