12.38 USD 0.02 (0.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LNSR ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.19 e ad un massimo di 12.45.

Segui le dinamiche di LENSAR Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.19 12.45
Intervallo Annuale
4.20 17.30
Chiusura Precedente
12.40
Apertura
12.45
Bid
12.38
Ask
12.68
Minimo
12.19
Massimo
12.45
Volume
140
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
2.06%
Variazione Semestrale
-12.45%
Variazione Annuale
168.55%
21 settembre, domenica