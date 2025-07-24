Dövizler / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNKB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.26 ve Yüksek fiyatı olarak 7.50 aralığında işlem gördü.
LINKBANCORP Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNKB haberleri
- LINKBANCORP Q2 2025 slides: solid performance amid branch-lite strategy execution
- LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- LINKBANCORP earnings missed, revenue fell short of estimates
- HARRISBURG - LINKBANCORP reports $7.4 million Q2 profit, declares dividend
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
7.26 7.50
Yıllık aralık
6.09 7.98
- Önceki kapanış
- 7.35
- Açılış
- 7.36
- Satış
- 7.35
- Alış
- 7.65
- Düşük
- 7.26
- Yüksek
- 7.50
- Hacim
- 469
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.23%
- 6 aylık değişim
- 7.61%
- Yıllık değişim
- 14.66%
21 Eylül, Pazar