KurseKategorien
Währungen / LNKB
Zurück zum Aktien

LNKB: LINKBANCORP Inc

7.49 USD 0.14 (1.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNKB hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.36 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die LINKBANCORP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LNKB News

Tagesspanne
7.36 7.50
Jahresspanne
6.09 7.98
Vorheriger Schlusskurs
7.35
Eröffnung
7.36
Bid
7.49
Ask
7.79
Tief
7.36
Hoch
7.50
Volumen
33
Tagesänderung
1.90%
Monatsänderung
4.17%
6-Monatsänderung
9.66%
Jahresänderung
16.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K