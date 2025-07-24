Währungen / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.49 USD 0.14 (1.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNKB hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.36 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die LINKBANCORP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.36 7.50
Jahresspanne
6.09 7.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.35
- Eröffnung
- 7.36
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Tief
- 7.36
- Hoch
- 7.50
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- 4.17%
- 6-Monatsänderung
- 9.66%
- Jahresänderung
- 16.85%
