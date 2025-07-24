Valute / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LNKB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.26 e ad un massimo di 7.50.
Segui le dinamiche di LINKBANCORP Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.26 7.50
Intervallo Annuale
6.09 7.98
- Chiusura Precedente
- 7.35
- Apertura
- 7.36
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Minimo
- 7.26
- Massimo
- 7.50
- Volume
- 469
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.23%
- Variazione Semestrale
- 7.61%
- Variazione Annuale
- 14.66%
21 settembre, domenica