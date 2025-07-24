QuotazioniSezioni
LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc

7.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LNKB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.26 e ad un massimo di 7.50.

Intervallo Giornaliero
7.26 7.50
Intervallo Annuale
6.09 7.98
Chiusura Precedente
7.35
Apertura
7.36
Bid
7.35
Ask
7.65
Minimo
7.26
Massimo
7.50
Volume
469
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.23%
Variazione Semestrale
7.61%
Variazione Annuale
14.66%
