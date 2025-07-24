Moedas / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.53 USD 0.30 (4.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LNKB para hoje mudou para 4.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.23 e o mais alto foi 7.53.
Veja a dinâmica do par de moedas LINKBANCORP Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LNKB Notícias
- LINKBANCORP Q2 2025 slides: solid performance amid branch-lite strategy execution
- LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- LINKBANCORP earnings missed, revenue fell short of estimates
- HARRISBURG - LINKBANCORP reports $7.4 million Q2 profit, declares dividend
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
7.23 7.53
Faixa anual
6.09 7.98
- Fechamento anterior
- 7.23
- Open
- 7.27
- Bid
- 7.53
- Ask
- 7.83
- Low
- 7.23
- High
- 7.53
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 4.15%
- Mudança mensal
- 4.73%
- Mudança de 6 meses
- 10.25%
- Mudança anual
- 17.47%
