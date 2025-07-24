Валюты / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.23 USD 0.09 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LNKB за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.22, а максимальная — 7.31.
Следите за динамикой LINKBANCORP Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LNKB
- LINKBANCORP Q2 2025 slides: solid performance amid branch-lite strategy execution
- LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- LINKBANCORP earnings missed, revenue fell short of estimates
- HARRISBURG - LINKBANCORP reports $7.4 million Q2 profit, declares dividend
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
7.22 7.31
Годовой диапазон
6.09 7.98
- Предыдущее закрытие
- 7.32
- Open
- 7.31
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Low
- 7.22
- High
- 7.31
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 5.86%
- Годовое изменение
- 12.79%
