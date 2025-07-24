Devises / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.35 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNKB a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.26 et à un maximum de 7.50.
Suivez la dynamique LINKBANCORP Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNKB Nouvelles
- LINKBANCORP Q2 2025 slides: solid performance amid branch-lite strategy execution
- LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- LINKBANCORP earnings missed, revenue fell short of estimates
- HARRISBURG - LINKBANCORP reports $7.4 million Q2 profit, declares dividend
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Range quotidien
7.26 7.50
Range Annuel
6.09 7.98
- Clôture Précédente
- 7.35
- Ouverture
- 7.36
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Plus Bas
- 7.26
- Plus Haut
- 7.50
- Volume
- 469
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.23%
- Changement à 6 Mois
- 7.61%
- Changement Annuel
- 14.66%
20 septembre, samedi