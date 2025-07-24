통화 / LNKB
LNKB: LINKBANCORP Inc
7.35 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LNKB 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.26이고 고가는 7.50이었습니다.
LINKBANCORP Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNKB News
- LINKBANCORP Q2 2025 slides: solid performance amid branch-lite strategy execution
- LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- LINKBANCORP earnings missed, revenue fell short of estimates
- HARRISBURG - LINKBANCORP reports $7.4 million Q2 profit, declares dividend
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
7.26 7.50
년간 변동
6.09 7.98
- 이전 종가
- 7.35
- 시가
- 7.36
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- 저가
- 7.26
- 고가
- 7.50
- 볼륨
- 469
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.23%
- 6개월 변동
- 7.61%
- 년간 변동율
- 14.66%
20 9월, 토요일