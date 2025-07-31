Dövizler / LNC
LNC: Lincoln National Corporation
41.24 USD 1.45 (3.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNC fiyatı bugün 3.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.42 ve Yüksek fiyatı olarak 41.34 aralığında işlem gördü.
Lincoln National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LNC haberleri
Günlük aralık
40.42 41.34
Yıllık aralık
27.58 43.66
- Önceki kapanış
- 39.79
- Açılış
- 41.32
- Satış
- 41.24
- Alış
- 41.54
- Düşük
- 40.42
- Yüksek
- 41.34
- Hacim
- 6.346 K
- Günlük değişim
- 3.64%
- Aylık değişim
- -2.00%
- 6 aylık değişim
- 15.26%
- Yıllık değişim
- 31.38%
