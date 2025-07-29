通貨 / LNC
LNC: Lincoln National Corporation
39.79 USD 0.42 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNCの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり39.14の安値と39.84の高値で取引されました。
Lincoln National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LNC News
1日のレンジ
39.14 39.84
1年のレンジ
27.58 43.66
- 以前の終値
- 39.37
- 始値
- 39.37
- 買値
- 39.79
- 買値
- 40.09
- 安値
- 39.14
- 高値
- 39.84
- 出来高
- 2.987 K
- 1日の変化
- 1.07%
- 1ヶ月の変化
- -5.44%
- 6ヶ月の変化
- 11.21%
- 1年の変化
- 26.76%
