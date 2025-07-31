통화 / LNC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LNC: Lincoln National Corporation
41.24 USD 1.45 (3.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LNC 환율이 오늘 3.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.42이고 고가는 41.34이었습니다.
Lincoln National Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNC News
- 5 Stocks to Buy From the Prospering Life Insurance Industry
- Morgan Stanley upgrades Lincoln National stock rating on Group Protection growth
- Despite Fast-paced Momentum, Lincoln National (LNC) Is Still a Bargain Stock
- Lincoln National: Current Fundamentals And Valuation Do Not Support Further Upside (LNC)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- LNC, CMRE, FUNC: 3 AI Analyst Stocks Living on the Downside - TipRanks.com
- Lincoln Financial appoints Jason Crane to lead retirement business
- Lincoln National stock hits 52-week high at $42.93
- Lincoln National stock hits 52-week high at 41.14 USD
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Lincoln Financial declares $0.45 quarterly dividend
- LNC stock reaches 52-week high at 40.0 USD
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Sun Life Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Manulife Q2 Earnings Miss Estimates, APE Sales Rise Y/Y
- CFRA raises Lincoln National stock price target to $42 on improved margins
- Wells Fargo raises Lincoln National stock price target to $37 on strong quarter
- LNC Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Insurance Premiums
- Lincoln National Stock: Q2 Result, Progress Made But Execution Risk Remains (NYSE:LNC)
- Lincoln National (LNC) Q2 EPS Jumps 26%
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Lincoln National earnings beat by $0.47, revenue fell short of estimates
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Lincoln National Q2 2025 slides: Adjusted operating income surges 32%, capital strengthens
일일 변동 비율
40.42 41.34
년간 변동
27.58 43.66
- 이전 종가
- 39.79
- 시가
- 41.32
- Bid
- 41.24
- Ask
- 41.54
- 저가
- 40.42
- 고가
- 41.34
- 볼륨
- 6.346 K
- 일일 변동
- 3.64%
- 월 변동
- -2.00%
- 6개월 변동
- 15.26%
- 년간 변동율
- 31.38%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K