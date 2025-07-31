Währungen / LNC
LNC: Lincoln National Corporation
39.79 USD 0.42 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNC hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.14 bis zu einem Hoch von 39.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lincoln National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LNC News
- Wachstum im Gruppenschutzgeschäft: Morgan Stanley stuft Lincoln National auf "Overweight" hoch
- Morgan Stanley upgrades Lincoln National stock rating on Group Protection growth
- Despite Fast-paced Momentum, Lincoln National (LNC) Is Still a Bargain Stock
- Lincoln National: Current Fundamentals And Valuation Do Not Support Further Upside (LNC)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- LNC, CMRE, FUNC: 3 AI Analyst Stocks Living on the Downside - TipRanks.com
- Lincoln Financial appoints Jason Crane to lead retirement business
- Lincoln National stock hits 52-week high at $42.93
- Lincoln National stock hits 52-week high at 41.14 USD
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Lincoln Financial declares $0.45 quarterly dividend
- LNC stock reaches 52-week high at 40.0 USD
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Sun Life Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Manulife Q2 Earnings Miss Estimates, APE Sales Rise Y/Y
- CFRA raises Lincoln National stock price target to $42 on improved margins
- Wells Fargo raises Lincoln National stock price target to $37 on strong quarter
- LNC Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Insurance Premiums
- Lincoln National Stock: Q2 Result, Progress Made But Execution Risk Remains (NYSE:LNC)
- Lincoln National (LNC) Q2 EPS Jumps 26%
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Lincoln National earnings beat by $0.47, revenue fell short of estimates
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Lincoln National Q2 2025 slides: Adjusted operating income surges 32%, capital strengthens
Tagesspanne
39.14 39.84
Jahresspanne
27.58 43.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.37
- Eröffnung
- 39.37
- Bid
- 39.79
- Ask
- 40.09
- Tief
- 39.14
- Hoch
- 39.84
- Volumen
- 2.987 K
- Tagesänderung
- 1.07%
- Monatsänderung
- -5.44%
- 6-Monatsänderung
- 11.21%
- Jahresänderung
- 26.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K