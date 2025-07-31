KurseKategorien
LNC: Lincoln National Corporation

39.79 USD 0.42 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNC hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.14 bis zu einem Hoch von 39.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lincoln National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.14 39.84
Jahresspanne
27.58 43.66
Vorheriger Schlusskurs
39.37
Eröffnung
39.37
Bid
39.79
Ask
40.09
Tief
39.14
Hoch
39.84
Volumen
2.987 K
Tagesänderung
1.07%
Monatsänderung
-5.44%
6-Monatsänderung
11.21%
Jahresänderung
26.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K