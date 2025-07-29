КотировкиРазделы
Валюты / LNC
LNC: Lincoln National Corporation

39.41 USD 1.82 (4.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNC за сегодня изменился на -4.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.05, а максимальная — 41.02.

Дневной диапазон
39.05 41.02
Годовой диапазон
27.58 43.66
Предыдущее закрытие
41.23
Open
41.02
Bid
39.41
Ask
39.71
Low
39.05
High
41.02
Объем
5.065 K
Дневное изменение
-4.41%
Месячное изменение
-6.35%
6-месячное изменение
10.15%
Годовое изменение
25.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.