LNC: Lincoln National Corporation
41.24 USD 1.45 (3.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNC a changé de 3.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.42 et à un maximum de 41.34.
Suivez la dynamique Lincoln National Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LNC Nouvelles
Range quotidien
40.42 41.34
Range Annuel
27.58 43.66
- Clôture Précédente
- 39.79
- Ouverture
- 41.32
- Bid
- 41.24
- Ask
- 41.54
- Plus Bas
- 40.42
- Plus Haut
- 41.34
- Volume
- 6.346 K
- Changement quotidien
- 3.64%
- Changement Mensuel
- -2.00%
- Changement à 6 Mois
- 15.26%
- Changement Annuel
- 31.38%
20 septembre, samedi