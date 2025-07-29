货币 / LNC
LNC: Lincoln National Corporation
39.51 USD 0.10 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LNC汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点39.41和高点39.85进行交易。
关注Lincoln National Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNC新闻
- Despite Fast-paced Momentum, Lincoln National (LNC) Is Still a Bargain Stock
- Lincoln National: Current Fundamentals And Valuation Do Not Support Further Upside (LNC)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- LNC, CMRE, FUNC: 3 AI Analyst Stocks Living on the Downside - TipRanks.com
- Lincoln Financial appoints Jason Crane to lead retirement business
- Lincoln National stock hits 52-week high at $42.93
- Lincoln National stock hits 52-week high at 41.14 USD
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Lincoln Financial declares $0.45 quarterly dividend
- LNC stock reaches 52-week high at 40.0 USD
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Sun Life Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Manulife Q2 Earnings Miss Estimates, APE Sales Rise Y/Y
- CFRA raises Lincoln National stock price target to $42 on improved margins
- Wells Fargo raises Lincoln National stock price target to $37 on strong quarter
- LNC Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Insurance Premiums
- Lincoln National Stock: Q2 Result, Progress Made But Execution Risk Remains (NYSE:LNC)
- Lincoln National (LNC) Q2 EPS Jumps 26%
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Lincoln National earnings beat by $0.47, revenue fell short of estimates
- Lincoln National (LNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Lincoln National Q2 2025 slides: Adjusted operating income surges 32%, capital strengthens
- UMB Financial (UMBF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Principal Financial Group stock price target raised to $87 by UBS
日范围
39.41 39.85
年范围
27.58 43.66
- 前一天收盘价
- 39.41
- 开盘价
- 39.74
- 卖价
- 39.51
- 买价
- 39.81
- 最低价
- 39.41
- 最高价
- 39.85
- 交易量
- 240
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -6.11%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 25.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值