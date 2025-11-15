LNAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Lunai Bioworks Inc. hisse senedi 1.0600 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.9653 - 1.1900 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.0300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 719 değerine ulaştı. LNAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Lunai Bioworks Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Lunai Bioworks Inc. hisse senedi şu anda 1.0600 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -31.61% ve USD değerlerini izler. LNAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LNAI hisse senedi nasıl alınır? Lunai Bioworks Inc. hisselerini şu anki 1.0600 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.0600 ve Ask 1.0630 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 719 ve günlük değişim oranı -0.93% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LNAI fiyat hareketlerini takip edin.

LNAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Lunai Bioworks Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.8100 - 1.5500 ve mevcut fiyatı 1.0600 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.0600 veya Ask 1.0630 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 23.26% ve 6 aylık değişim oranı -31.61% değerlerini karşılaştırır. LNAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Lunai Bioworks Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Lunai Bioworks Inc. hisse senedi yıllık olarak 1.5500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.8100 - 1.5500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.0300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Lunai Bioworks Inc. performansını takip edin.

Lunai Bioworks Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Lunai Bioworks Inc. (LNAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.8100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.0600 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.8100 - 1.5500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LNAI fiyat hareketlerini izleyin.