LNAI: Lunai Bioworks Inc.
今日LNAI汇率已更改2.91%。当日，交易品种以低点0.9653和高点1.1900进行交易。
关注Lunai Bioworks Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LNAI股票今天的价格是多少？
Lunai Bioworks Inc.股票今天的定价为1.0600。它在0.9653 - 1.1900范围内交易，昨天的收盘价为1.0300，交易量达到719。LNAI的实时价格图表显示了这些更新。
Lunai Bioworks Inc.股票是否支付股息？
Lunai Bioworks Inc.目前的价值为1.0600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.61%和USD。实时查看图表以跟踪LNAI走势。
如何购买LNAI股票？
您可以以1.0600的当前价格购买Lunai Bioworks Inc.股票。订单通常设置在1.0600或1.0630附近，而719和-0.93%显示市场活动。立即关注LNAI的实时图表更新。
如何投资LNAI股票？
投资Lunai Bioworks Inc.需要考虑年度范围0.8100 - 1.5500和当前价格1.0600。许多人在以1.0600或1.0630下订单之前，会比较23.26%和。实时查看LNAI价格图表，了解每日变化。
Lunai Bioworks Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lunai Bioworks Inc.的最高价格是1.5500。在0.8100 - 1.5500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lunai Bioworks Inc.的绩效。
Lunai Bioworks Inc.股票的最低价格是多少？
Lunai Bioworks Inc.（LNAI）的最低价格为0.8100。将其与当前的1.0600和0.8100 - 1.5500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LNAI股票是什么时候拆分的？
Lunai Bioworks Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.0300和-31.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.0300
- 开盘价
- 1.0700
- 卖价
- 1.0600
- 买价
- 1.0630
- 最低价
- 0.9653
- 最高价
- 1.1900
- 交易量
- 719
- 日变化
- 2.91%
- 月变化
- 23.26%
- 6个月变化
- -31.61%
- 年变化
- -31.61%