- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LNAI: Lunai Bioworks Inc.
A taxa do LNAI para hoje mudou para 2.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.9653 e o mais alto foi 1.1900.
Veja a dinâmica do par de moedas Lunai Bioworks Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LNAI hoje?
Hoje Lunai Bioworks Inc. (LNAI) está avaliado em 1.0600. O instrumento é negociado dentro de 0.9653 - 1.1900, o fechamento de ontem foi 1.0300, e o volume de negociação atingiu 719. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LNAI em tempo real.
As ações de Lunai Bioworks Inc. pagam dividendos?
Atualmente Lunai Bioworks Inc. está avaliado em 1.0600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -31.61% e USD. Monitore os movimentos de LNAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LNAI?
Você pode comprar ações de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) pelo preço atual 1.0600. Ordens geralmente são executadas perto de 1.0600 ou 1.0630, enquanto 719 e -0.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LNAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LNAI?
Investir em Lunai Bioworks Inc. envolve considerar a faixa anual 0.8100 - 1.5500 e o preço atual 1.0600. Muitos comparam 23.26% e -31.61% antes de enviar ordens em 1.0600 ou 1.0630. Estude as mudanças diárias de preço de LNAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lunai Bioworks Inc.?
O maior preço de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) no último ano foi 1.5500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.8100 - 1.5500, e a comparação com 1.0300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lunai Bioworks Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lunai Bioworks Inc.?
O menor preço de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) no ano foi 0.8100. A comparação com o preço atual 1.0600 e 0.8100 - 1.5500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LNAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LNAI?
No passado Lunai Bioworks Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.0300 e -31.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.0300
- Open
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Low
- 0.9653
- High
- 1.1900
- Volume
- 719
- Mudança diária
- 2.91%
- Mudança mensal
- 23.26%
- Mudança de 6 meses
- -31.61%
- Mudança anual
- -31.61%