LNAI: Lunai Bioworks Inc.

1.0600 USD 0.0300 (2.91%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNAI за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.9653, а максимальная — 1.1900.

Следите за динамикой Lunai Bioworks Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LNAI сегодня?

Lunai Bioworks Inc. (LNAI) сегодня оценивается на уровне 1.0600. Инструмент торгуется в пределах 0.9653 - 1.1900, вчерашнее закрытие составило 1.0300, а торговый объем достиг 719. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lunai Bioworks Inc.?

Lunai Bioworks Inc. в настоящее время оценивается в 1.0600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.61% и USD. Отслеживайте движения LNAI на графике в реальном времени.

Как купить акции LNAI?

Вы можете купить акции Lunai Bioworks Inc. (LNAI) по текущей цене 1.0600. Ордера обычно размещаются около 1.0600 или 1.0630, тогда как 719 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LNAI?

Инвестирование в Lunai Bioworks Inc. предполагает учет годового диапазона 0.8100 - 1.5500 и текущей цены 1.0600. Многие сравнивают 23.26% и -31.61% перед размещением ордеров на 1.0600 или 1.0630. Изучайте ежедневные изменения цены LNAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lunai Bioworks Inc.?

Самая высокая цена Lunai Bioworks Inc. (LNAI) за последний год составила 1.5500. Акции заметно колебались в пределах 0.8100 - 1.5500, сравнение с 1.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lunai Bioworks Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lunai Bioworks Inc.?

Самая низкая цена Lunai Bioworks Inc. (LNAI) за год составила 0.8100. Сравнение с текущими 1.0600 и 0.8100 - 1.5500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LNAI?

В прошлом Lunai Bioworks Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.0300 и -31.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.9653 1.1900
Годовой диапазон
0.8100 1.5500
Предыдущее закрытие
1.0300
Open
1.0700
Bid
1.0600
Ask
1.0630
Low
0.9653
High
1.1900
Объем
719
Дневное изменение
2.91%
Месячное изменение
23.26%
6-месячное изменение
-31.61%
Годовое изменение
-31.61%
