LNAI: Lunai Bioworks Inc.
Курс LNAI за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.9653, а максимальная — 1.1900.
Следите за динамикой Lunai Bioworks Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LNAI сегодня?
Lunai Bioworks Inc. (LNAI) сегодня оценивается на уровне 1.0600. Инструмент торгуется в пределах 0.9653 - 1.1900, вчерашнее закрытие составило 1.0300, а торговый объем достиг 719. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lunai Bioworks Inc.?
Lunai Bioworks Inc. в настоящее время оценивается в 1.0600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.61% и USD. Отслеживайте движения LNAI на графике в реальном времени.
Как купить акции LNAI?
Вы можете купить акции Lunai Bioworks Inc. (LNAI) по текущей цене 1.0600. Ордера обычно размещаются около 1.0600 или 1.0630, тогда как 719 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LNAI?
Инвестирование в Lunai Bioworks Inc. предполагает учет годового диапазона 0.8100 - 1.5500 и текущей цены 1.0600. Многие сравнивают 23.26% и -31.61% перед размещением ордеров на 1.0600 или 1.0630. Изучайте ежедневные изменения цены LNAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lunai Bioworks Inc.?
Самая высокая цена Lunai Bioworks Inc. (LNAI) за последний год составила 1.5500. Акции заметно колебались в пределах 0.8100 - 1.5500, сравнение с 1.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lunai Bioworks Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lunai Bioworks Inc.?
Самая низкая цена Lunai Bioworks Inc. (LNAI) за год составила 0.8100. Сравнение с текущими 1.0600 и 0.8100 - 1.5500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LNAI?
В прошлом Lunai Bioworks Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.0300 и -31.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.0300
- Open
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Low
- 0.9653
- High
- 1.1900
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- 2.91%
- Месячное изменение
- 23.26%
- 6-месячное изменение
- -31.61%
- Годовое изменение
- -31.61%