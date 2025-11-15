- Panoramica
LNAI: Lunai Bioworks Inc.
Il tasso di cambio LNAI ha avuto una variazione del 2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.9653 e ad un massimo di 1.1900.
Segui le dinamiche di Lunai Bioworks Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LNAI oggi?
Oggi le azioni Lunai Bioworks Inc. sono prezzate a 1.0600. Viene scambiato all'interno di 0.9653 - 1.1900, la chiusura di ieri è stata 1.0300 e il volume degli scambi ha raggiunto 719. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LNAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lunai Bioworks Inc. pagano dividendi?
Lunai Bioworks Inc. è attualmente valutato a 1.0600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LNAI.
Come acquistare azioni LNAI?
Puoi acquistare azioni Lunai Bioworks Inc. al prezzo attuale di 1.0600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.0600 o 1.0630, mentre 719 e -0.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LNAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LNAI?
Investire in Lunai Bioworks Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.8100 - 1.5500 e il prezzo attuale 1.0600. Molti confrontano 23.26% e -31.61% prima di effettuare ordini su 1.0600 o 1.0630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LNAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lunai Bioworks Inc.?
Il prezzo massimo di Lunai Bioworks Inc. nell'ultimo anno è stato 1.5500. All'interno di 0.8100 - 1.5500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.0300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lunai Bioworks Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lunai Bioworks Inc.?
Il prezzo più basso di Lunai Bioworks Inc. (LNAI) nel corso dell'anno è stato 0.8100. Confrontandolo con gli attuali 1.0600 e 0.8100 - 1.5500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LNAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LNAI?
Lunai Bioworks Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.0300 e -31.61%.
- Chiusura Precedente
- 1.0300
- Apertura
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Minimo
- 0.9653
- Massimo
- 1.1900
- Volume
- 719
- Variazione giornaliera
- 2.91%
- Variazione Mensile
- 23.26%
- Variazione Semestrale
- -31.61%
- Variazione Annuale
- -31.61%