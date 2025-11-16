- Aperçu
LNAI: Lunai Bioworks Inc.
Le taux de change de LNAI a changé de 2.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.9653 et à un maximum de 1.1900.
Suivez la dynamique Lunai Bioworks Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LNAI aujourd'hui ?
L'action Lunai Bioworks Inc. est cotée à 1.0600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.9653 - 1.1900, a clôturé hier à 1.0300 et son volume d'échange a atteint 719. Le graphique en temps réel du cours de LNAI présente ces mises à jour.
L'action Lunai Bioworks Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Lunai Bioworks Inc. est actuellement valorisé à 1.0600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -31.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LNAI.
Comment acheter des actions LNAI ?
Vous pouvez acheter des actions Lunai Bioworks Inc. au cours actuel de 1.0600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.0600 ou de 1.0630, le 719 et le -0.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LNAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LNAI ?
Investir dans Lunai Bioworks Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.8100 - 1.5500 et le prix actuel 1.0600. Beaucoup comparent 23.26% et -31.61% avant de passer des ordres à 1.0600 ou 1.0630. Consultez le graphique du cours de LNAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lunai Bioworks Inc. ?
Le cours le plus élevé de Lunai Bioworks Inc. l'année dernière était 1.5500. Au cours de 0.8100 - 1.5500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.0300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lunai Bioworks Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lunai Bioworks Inc. ?
Le cours le plus bas de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) sur l'année a été 0.8100. Sa comparaison avec 1.0600 et 0.8100 - 1.5500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LNAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LNAI a-t-elle été divisée ?
Lunai Bioworks Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.0300 et -31.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.0300
- Ouverture
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Plus Bas
- 0.9653
- Plus Haut
- 1.1900
- Volume
- 719
- Changement quotidien
- 2.91%
- Changement Mensuel
- 23.26%
- Changement à 6 Mois
- -31.61%
- Changement Annuel
- -31.61%