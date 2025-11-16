- 概要
LNAI: Lunai Bioworks Inc.
LNAIの今日の為替レートは、2.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.9653の安値と1.1900の高値で取引されました。
Lunai Bioworks Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LNAI株の現在の価格は？
Lunai Bioworks Inc.の株価は本日1.0600です。0.9653 - 1.1900内で取引され、前日の終値は1.0300、取引量は719に達しました。LNAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lunai Bioworks Inc.の株は配当を出しますか？
Lunai Bioworks Inc.の現在の価格は1.0600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-31.61%やUSDにも注目します。LNAIの動きはライブチャートで確認できます。
LNAI株を買う方法は？
Lunai Bioworks Inc.の株は現在1.0600で購入可能です。注文は通常1.0600または1.0630付近で行われ、719や-0.93%が市場の動きを示します。LNAIの最新情報はライブチャートで確認できます。
LNAI株に投資する方法は？
Lunai Bioworks Inc.への投資では、年間の値幅0.8100 - 1.5500と現在の1.0600を考慮します。注文は多くの場合1.0600や1.0630で行われる前に、23.26%や-31.61%と比較されます。LNAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lunai Bioworks Inc.の株の最高値は？
Lunai Bioworks Inc.の過去1年の最高値は1.5500でした。0.8100 - 1.5500内で株価は大きく変動し、1.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lunai Bioworks Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lunai Bioworks Inc.の株の最低値は？
Lunai Bioworks Inc.(LNAI)の年間最安値は0.8100でした。現在の1.0600や0.8100 - 1.5500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LNAIの動きはライブチャートで確認できます。
LNAIの株式分割はいつ行われましたか？
Lunai Bioworks Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.0300、-31.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.0300
- 始値
- 1.0700
- 買値
- 1.0600
- 買値
- 1.0630
- 安値
- 0.9653
- 高値
- 1.1900
- 出来高
- 719
- 1日の変化
- 2.91%
- 1ヶ月の変化
- 23.26%
- 6ヶ月の変化
- -31.61%
- 1年の変化
- -31.61%