LNAI: Lunai Bioworks Inc.
Der Wechselkurs von LNAI hat sich für heute um 2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.9653 bis zu einem Hoch von 1.1900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lunai Bioworks Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LNAI heute?
Die Aktie von Lunai Bioworks Inc. (LNAI) notiert heute bei 1.0600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.9653 - 1.1900 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.0300 und das Handelsvolumen erreichte 719. Das Live-Chart von LNAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LNAI Dividenden?
Lunai Bioworks Inc. wird derzeit mit 1.0600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -31.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LNAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich LNAI-Aktien?
Sie können Aktien von Lunai Bioworks Inc. (LNAI) zum aktuellen Kurs von 1.0600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.0600 oder 1.0630 platziert, während 719 und -0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LNAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LNAI-Aktien?
Bei einer Investition in Lunai Bioworks Inc. müssen die jährliche Spanne 0.8100 - 1.5500 und der aktuelle Kurs 1.0600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 23.26% und -31.61%, bevor sie Orders zu 1.0600 oder 1.0630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LNAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lunai Bioworks Inc.?
Der höchste Kurs von Lunai Bioworks Inc. (LNAI) im vergangenen Jahr lag bei 1.5500. Innerhalb von 0.8100 - 1.5500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.0300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lunai Bioworks Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lunai Bioworks Inc.?
Der niedrigste Kurs von Lunai Bioworks Inc. (LNAI) im Laufe des Jahres betrug 0.8100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.0600 und der Spanne 0.8100 - 1.5500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LNAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LNAI statt?
Lunai Bioworks Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.0300 und -31.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.0300
- Eröffnung
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Tief
- 0.9653
- Hoch
- 1.1900
- Volumen
- 719
- Tagesänderung
- 2.91%
- Monatsänderung
- 23.26%
- 6-Monatsänderung
- -31.61%
- Jahresänderung
- -31.61%