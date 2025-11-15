- Panorámica
LNAI: Lunai Bioworks Inc.
El tipo de cambio de LNAI de hoy ha cambiado un 2.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.9653, mientras que el máximo ha alcanzado 1.1900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lunai Bioworks Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LNAI hoy?
Lunai Bioworks Inc. (LNAI) se evalúa hoy en 1.0600. El instrumento se negocia dentro de 0.9653 - 1.1900; el cierre de ayer ha sido 1.0300 y el volumen comercial ha alcanzado 719. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LNAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lunai Bioworks Inc.?
Lunai Bioworks Inc. se evalúa actualmente en 1.0600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -31.61% y USD. Monitoree los movimientos de LNAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LNAI?
Puede comprar acciones de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) al precio actual de 1.0600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.0600 o 1.0630, mientras que 719 y -0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LNAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LNAI?
Invertir en Lunai Bioworks Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.8100 - 1.5500 y el precio actual 1.0600. Muchos comparan 23.26% y -31.61% antes de colocar órdenes en 1.0600 o 1.0630. Estudie los cambios diarios de precios de LNAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lunai Bioworks Inc.?
El precio más alto de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) en el último año ha sido 1.5500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.8100 - 1.5500, una comparación con 1.0300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lunai Bioworks Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lunai Bioworks Inc.?
El precio más bajo de Lunai Bioworks Inc. (LNAI) para el año ha sido 0.8100. La comparación con los actuales 1.0600 y 0.8100 - 1.5500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LNAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LNAI?
En el pasado, Lunai Bioworks Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.0300 y -31.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.0300
- Open
- 1.0700
- Bid
- 1.0600
- Ask
- 1.0630
- Low
- 0.9653
- High
- 1.1900
- Volumen
- 719
- Cambio diario
- 2.91%
- Cambio mensual
- 23.26%
- Cambio a 6 meses
- -31.61%
- Cambio anual
- -31.61%