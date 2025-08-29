Dövizler / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
25.75 USD 0.32 (1.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LI fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.70 ve Yüksek fiyatı olarak 26.23 aralığında işlem gördü.
Li Auto Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LI haberleri
- APAC geçiş istisnacılığı için nasıl pozisyon alınır?
- How to position for APAC transition exceptionalism?
- Sanayi şirketleri büyümeyi sağlamak için yapay zekâyı nasıl kullanıyor?
- Why the Market Dipped But Li Auto Inc. Sponsored ADR (LI) Gained Today
- How's NIO Adjusting Production Priorities to Meet Growing Demand?
- NIO's ES8 Deliveries Begin This Week: Can It Compete With TSLA and LI?
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Why Is Nio Stock Up Over 4%? - TipRanks.com
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- Li Auto Inc. Sponsored ADR (LI) Rises Higher Than Market: Key Facts
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Nio Stock Gets a Price Target Boost from Top Analyst Post Q2 Earnings - TipRanks.com
- NIO Post-Q2 Results Analysis: How Should You Play the Stock Now?
- Nio CEO William Li Says New In-House Smart Driving Chip On Par With Industry Flagships, Will Save Costs - NIO (NYSE:NIO)
- Stock Market Today: NIO Jumps as Glimmers of Profitability Emerge
- NIO's Q2 Numbers: Stunning, But I See Dilution On The Horizon (Earnings Review) (NYSE:NIO)
- NIO And Li Auto: Buy One, Sell The Other (NYSE:NIO)
- What's Going On With NIO, XPeng, Li Auto Stock Tuesday? - XPeng (NYSE:XPEV), NIO (NYSE:NIO), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Is NIO Stock Worth Buying Ahead of Q2 Earnings Release?
- Li Auto delivers 28,529 vehicles in August, plans new SUV launch
- Tesla Rivals XPeng, Xiaomi, Nio, BYD To Report China EV Sales
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Li Auto: Highly Profitable EV Play (NASDAQ:LI)
Günlük aralık
25.70 26.23
Yıllık aralık
19.11 33.12
- Önceki kapanış
- 26.07
- Açılış
- 26.10
- Satış
- 25.75
- Alış
- 26.05
- Düşük
- 25.70
- Yüksek
- 26.23
- Hacim
- 8.400 K
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- 11.91%
- 6 aylık değişim
- 0.82%
- Yıllık değişim
- -2.87%
21 Eylül, Pazar