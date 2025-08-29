货币 / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.11 USD 0.06 (0.23%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LI汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点25.45和高点26.24进行交易。
关注Li Auto Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.45 26.24
年范围
19.11 33.12
- 前一天收盘价
- 26.17
- 开盘价
- 25.76
- 卖价
- 26.11
- 买价
- 26.41
- 最低价
- 25.45
- 最高价
- 26.24
- 交易量
- 15.336 K
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 13.47%
- 6个月变化
- 2.23%
- 年变化
- -1.51%
