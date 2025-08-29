Währungen / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.07 USD 0.62 (2.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LI hat sich für heute um -2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.02 bis zu einem Hoch von 26.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Li Auto Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LI News
Tagesspanne
26.02 26.32
Jahresspanne
19.11 33.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.69
- Eröffnung
- 26.02
- Bid
- 26.07
- Ask
- 26.37
- Tief
- 26.02
- Hoch
- 26.32
- Volumen
- 6.364 K
- Tagesänderung
- -2.32%
- Monatsänderung
- 13.30%
- 6-Monatsänderung
- 2.08%
- Jahresänderung
- -1.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K