LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares

26.07 USD 0.62 (2.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LI hat sich für heute um -2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.02 bis zu einem Hoch von 26.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Li Auto Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LI News

Tagesspanne
26.02 26.32
Jahresspanne
19.11 33.12
Vorheriger Schlusskurs
26.69
Eröffnung
26.02
Bid
26.07
Ask
26.37
Tief
26.02
Hoch
26.32
Volumen
6.364 K
Tagesänderung
-2.32%
Monatsänderung
13.30%
6-Monatsänderung
2.08%
Jahresänderung
-1.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K