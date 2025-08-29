통화 / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
25.75 USD 0.32 (1.23%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LI 환율이 오늘 -1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.70이고 고가는 26.23이었습니다.
Li Auto Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.70 26.23
년간 변동
19.11 33.12
- 이전 종가
- 26.07
- 시가
- 26.10
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- 저가
- 25.70
- 고가
- 26.23
- 볼륨
- 8.400 K
- 일일 변동
- -1.23%
- 월 변동
- 11.91%
- 6개월 변동
- 0.82%
- 년간 변동율
- -2.87%
