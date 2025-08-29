通貨 / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.07 USD 0.62 (2.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIの今日の為替レートは、-2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり26.02の安値と26.32の高値で取引されました。
Li Auto Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.02 26.32
1年のレンジ
19.11 33.12
- 以前の終値
- 26.69
- 始値
- 26.02
- 買値
- 26.07
- 買値
- 26.37
- 安値
- 26.02
- 高値
- 26.32
- 出来高
- 6.364 K
- 1日の変化
- -2.32%
- 1ヶ月の変化
- 13.30%
- 6ヶ月の変化
- 2.08%
- 1年の変化
- -1.66%
