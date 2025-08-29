クォートセクション
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares

26.07 USD 0.62 (2.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LIの今日の為替レートは、-2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり26.02の安値と26.32の高値で取引されました。

Li Auto Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.02 26.32
1年のレンジ
19.11 33.12
以前の終値
26.69
始値
26.02
買値
26.07
買値
26.37
安値
26.02
高値
26.32
出来高
6.364 K
1日の変化
-2.32%
1ヶ月の変化
13.30%
6ヶ月の変化
2.08%
1年の変化
-1.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K