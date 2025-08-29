QuotesSections
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares

26.07 USD 0.10 (0.38%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

LI exchange rate has changed by -0.38% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 25.45 and at a high of 26.15.

Follow Li Auto Inc - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
25.45 26.15
Year Range
19.11 33.12
Previous Close
26.17
Open
25.74
Bid
26.07
Ask
26.37
Low
25.45
High
26.15
Volume
8.397 K
Daily Change
-0.38%
Month Change
13.30%
6 Months Change
2.08%
Year Change
-1.66%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%