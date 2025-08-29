Divisas / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.69 USD 0.58 (2.22%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LI de hoy ha cambiado un 2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.34, mientras que el máximo ha alcanzado 26.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Li Auto Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.34 26.94
Rango anual
19.11 33.12
- Cierres anteriores
- 26.11
- Open
- 26.94
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Low
- 26.34
- High
- 26.94
- Volumen
- 12.000 K
- Cambio diario
- 2.22%
- Cambio mensual
- 15.99%
- Cambio a 6 meses
- 4.50%
- Cambio anual
- 0.68%
