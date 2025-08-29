Moedas / LI
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.69 USD 0.58 (2.22%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LI para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.34 e o mais alto foi 26.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Li Auto Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LI Notícias
Faixa diária
26.34 26.94
Faixa anual
19.11 33.12
- Fechamento anterior
- 26.11
- Open
- 26.94
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Low
- 26.34
- High
- 26.94
- Volume
- 12.000 K
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 15.99%
- Mudança de 6 meses
- 4.50%
- Mudança anual
- 0.68%
