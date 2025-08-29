Валюты / LI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LI: Li Auto Inc - American Depositary Shares
26.11 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LI за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.45, а максимальная — 26.24.
Следите за динамикой Li Auto Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LI
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Why Is Nio Stock Up Over 4%? - TipRanks.com
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- Li Auto Inc. Sponsored ADR (LI) Rises Higher Than Market: Key Facts
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Nio Stock Gets a Price Target Boost from Top Analyst Post Q2 Earnings - TipRanks.com
- NIO Post-Q2 Results Analysis: How Should You Play the Stock Now?
- Nio CEO William Li Says New In-House Smart Driving Chip On Par With Industry Flagships, Will Save Costs - NIO (NYSE:NIO)
- Stock Market Today: NIO Jumps as Glimmers of Profitability Emerge
- NIO's Q2 Numbers: Stunning, But I See Dilution On The Horizon (Earnings Review) (NYSE:NIO)
- NIO And Li Auto: Buy One, Sell The Other (NYSE:NIO)
- What's Going On With NIO, XPeng, Li Auto Stock Tuesday? - XPeng (NYSE:XPEV), NIO (NYSE:NIO), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Is NIO Stock Worth Buying Ahead of Q2 Earnings Release?
- Li Auto delivers 28,529 vehicles in August, plans new SUV launch
- Tesla Rivals XPeng, Xiaomi, Nio, BYD To Report China EV Sales
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Li Auto: Highly Profitable EV Play (NASDAQ:LI)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Troubled Carmaker Nissan (NSANY) Gets Green Light to Team Up with China’s Auto Giant - TipRanks.com
- Will Q2 Earnings Fuel Further Rally in NIO Stock? Here’s What Wall Street Expects - TipRanks.com
- Li Auto Says AI, Global Expansion Are Next Targets For Company: Overseas Markets Remain 'A Challenge,' 'Opportunity' - Li Auto (NASDAQ:LI)
- Li Auto shares rebound from 4-mth low despite weak earnings, rating cuts
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
Дневной диапазон
25.45 26.24
Годовой диапазон
19.11 33.12
- Предыдущее закрытие
- 26.17
- Open
- 25.76
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.45
- High
- 26.24
- Объем
- 15.336 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 13.47%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- -1.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.