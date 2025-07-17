Dövizler / LGND
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated
166.51 USD 3.32 (1.95%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LGND fiyatı bugün -1.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.45 ve Yüksek fiyatı olarak 170.26 aralığında işlem gördü.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGND haberleri
- Ligand Pharmaceuticals hissesi 169,72 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $169.72
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Orchestra BioMed stock
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $190 on lower WACC
- Benchmark raises Ligand Pharma stock price target to $175 on strong earnings
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 161.93 USD
- Ligand Pharma stock price target raised to $206 from $157 at H.C. Wainwright
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $157.54
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- Ligand Q1 2025 slides: Revenue surges 46%, strategic Pelthos merger announced
- Ligand Pharmaceuticals completes $460 million convertible notes offering
- Ligand Pharmaceuticals prices $400 million convertible notes offering
- Ligand Pharmaceuticals plans $400 million convertible notes offering
- Ligand Pharma stock price target raised to $185 from $155 at RBC Capital
- Ligand Pharma stock price target raised to $167 by Oppenheimer on strong royalty growth
- Ligand (LGND) Q2 Revenue Jumps 15%
- Ligand Q2 2025 presentation: 57% royalty growth drives raised guidance
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 143.31 USD
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Orchestra BioMed secures $70 million from Ligand and Medtronic
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $162 on royalty growth
- Stifel reiterates Buy rating on Ligand Pharma stock at $143 price target
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
Günlük aralık
165.45 170.26
Yıllık aralık
93.58 170.78
- Önceki kapanış
- 169.83
- Açılış
- 170.26
- Satış
- 166.51
- Alış
- 166.81
- Düşük
- 165.45
- Yüksek
- 170.26
- Hacim
- 1.331 K
- Günlük değişim
- -1.95%
- Aylık değişim
- 2.97%
- 6 aylık değişim
- 59.77%
- Yıllık değişim
- 68.62%
21 Eylül, Pazar