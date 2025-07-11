CotizacionesSecciones
Divisas / LGND
Volver a Acciones

LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated

165.41 USD 0.83 (0.50%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LGND de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.50, mientras que el máximo ha alcanzado 169.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ligand Pharmaceuticals Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGND News

Rango diario
163.50 169.18
Rango anual
93.58 169.49
Cierres anteriores
166.24
Open
166.68
Bid
165.41
Ask
165.71
Low
163.50
High
169.18
Volumen
653
Cambio diario
-0.50%
Cambio mensual
2.29%
Cambio a 6 meses
58.71%
Cambio anual
67.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B