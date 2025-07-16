КотировкиРазделы
LGND
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated

166.24 USD 0.73 (0.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LGND за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.10, а максимальная — 166.80.

Следите за динамикой Ligand Pharmaceuticals Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
163.10 166.80
Годовой диапазон
93.58 169.49
Предыдущее закрытие
165.51
Open
164.33
Bid
166.24
Ask
166.54
Low
163.10
High
166.80
Объем
615
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
59.51%
Годовое изменение
68.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.