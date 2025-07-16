Валюты / LGND
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated
166.24 USD 0.73 (0.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGND за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.10, а максимальная — 166.80.
Следите за динамикой Ligand Pharmaceuticals Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
163.10 166.80
Годовой диапазон
93.58 169.49
- Предыдущее закрытие
- 165.51
- Open
- 164.33
- Bid
- 166.24
- Ask
- 166.54
- Low
- 163.10
- High
- 166.80
- Объем
- 615
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 59.51%
- Годовое изменение
- 68.34%
