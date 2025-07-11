Moedas / LGND
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated
167.44 USD 2.03 (1.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LGND para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 165.53 e o mais alto foi 167.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Ligand Pharmaceuticals Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGND Notícias
Faixa diária
165.53 167.47
Faixa anual
93.58 169.49
- Fechamento anterior
- 165.41
- Open
- 165.53
- Bid
- 167.44
- Ask
- 167.74
- Low
- 165.53
- High
- 167.47
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- 3.54%
- Mudança de 6 meses
- 60.66%
- Mudança anual
- 69.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh