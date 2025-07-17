KurseKategorien
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated

169.83 USD 4.42 (2.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LGND hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.13 bis zu einem Hoch von 170.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ligand Pharmaceuticals Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
165.13 170.78
Jahresspanne
93.58 170.78
Vorheriger Schlusskurs
165.41
Eröffnung
165.53
Bid
169.83
Ask
170.13
Tief
165.13
Hoch
170.78
Volumen
682
Tagesänderung
2.67%
Monatsänderung
5.02%
6-Monatsänderung
62.95%
Jahresänderung
71.98%
