Währungen / LGND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LGND: Ligand Pharmaceuticals Incorporated
169.83 USD 4.42 (2.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGND hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.13 bis zu einem Hoch von 170.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ligand Pharmaceuticals Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGND News
- Ligand Pharmaceuticals: Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 169,72 US-Dollar
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $169.72
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Orchestra BioMed
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Orchestra BioMed stock
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $190 on lower WACC
- Benchmark raises Ligand Pharma stock price target to $175 on strong earnings
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 161.93 USD
- Ligand Pharma stock price target raised to $206 from $157 at H.C. Wainwright
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $157.54
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- Ligand Q1 2025 slides: Revenue surges 46%, strategic Pelthos merger announced
- Ligand Pharmaceuticals completes $460 million convertible notes offering
- Ligand Pharmaceuticals prices $400 million convertible notes offering
- Ligand Pharmaceuticals plans $400 million convertible notes offering
- Ligand Pharma stock price target raised to $185 from $155 at RBC Capital
- Ligand Pharma stock price target raised to $167 by Oppenheimer on strong royalty growth
- Ligand (LGND) Q2 Revenue Jumps 15%
- Ligand Q2 2025 presentation: 57% royalty growth drives raised guidance
- Ligand Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 143.31 USD
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Orchestra BioMed secures $70 million from Ligand and Medtronic
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $162 on royalty growth
- Stifel reiterates Buy rating on Ligand Pharma stock at $143 price target
Tagesspanne
165.13 170.78
Jahresspanne
93.58 170.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.41
- Eröffnung
- 165.53
- Bid
- 169.83
- Ask
- 170.13
- Tief
- 165.13
- Hoch
- 170.78
- Volumen
- 682
- Tagesänderung
- 2.67%
- Monatsänderung
- 5.02%
- 6-Monatsänderung
- 62.95%
- Jahresänderung
- 71.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K