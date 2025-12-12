LGN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Legence Corp. hisse senedi 42.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 42.00 - 45.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.80 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6175 değerine ulaştı. LGN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Legence Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Legence Corp. hisse senedi şu anda 42.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 56.11% ve USD değerlerini izler. LGN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LGN hisse senedi nasıl alınır? Legence Corp. hisselerini şu anki 42.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 42.15 ve Ask 42.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6175 ve günlük değişim oranı -7.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LGN fiyat hareketlerini takip edin.

LGN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Legence Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.97 - 50.20 ve mevcut fiyatı 42.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 42.15 veya Ask 42.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -8.13% ve 6 aylık değişim oranı 56.11% değerlerini karşılaştırır. LGN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Legence Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Legence Corp. hisse senedi yıllık olarak 50.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.97 - 50.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.80 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Legence Corp. performansını takip edin.

Legence Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Legence Corp. (LGN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 42.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.97 - 50.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LGN fiyat hareketlerini izleyin.