LGN: Legence Corp.

42.02 USD 3.78 (8.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LGN за сегодня изменился на -8.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.00, а максимальная — 45.53.

Следите за динамикой Legence Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LGN сегодня?

Legence Corp. (LGN) сегодня оценивается на уровне 42.02. Инструмент торгуется в пределах 42.00 - 45.53, вчерашнее закрытие составило 45.80, а торговый объем достиг 6931. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legence Corp.?

Legence Corp. в настоящее время оценивается в 42.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.63% и USD. Отслеживайте движения LGN на графике в реальном времени.

Как купить акции LGN?

Вы можете купить акции Legence Corp. (LGN) по текущей цене 42.02. Ордера обычно размещаются около 42.02 или 42.32, тогда как 6931 и -7.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LGN?

Инвестирование в Legence Corp. предполагает учет годового диапазона 26.97 - 50.20 и текущей цены 42.02. Многие сравнивают -8.41% и 55.63% перед размещением ордеров на 42.02 или 42.32. Изучайте ежедневные изменения цены LGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Legence Corp.?

Самая высокая цена Legence Corp. (LGN) за последний год составила 50.20. Акции заметно колебались в пределах 26.97 - 50.20, сравнение с 45.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legence Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Legence Corp.?

Самая низкая цена Legence Corp. (LGN) за год составила 26.97. Сравнение с текущими 42.02 и 26.97 - 50.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LGN?

В прошлом Legence Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.80 и 55.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.00 45.53
Годовой диапазон
26.97 50.20
Предыдущее закрытие
45.80
Open
45.35
Bid
42.02
Ask
42.32
Low
42.00
High
45.53
Объем
6.931 K
Дневное изменение
-8.25%
Месячное изменение
-8.41%
6-месячное изменение
55.63%
Годовое изменение
55.63%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.