LGN: Legence Corp.
Курс LGN за сегодня изменился на -8.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.00, а максимальная — 45.53.
Следите за динамикой Legence Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LGN сегодня?
Legence Corp. (LGN) сегодня оценивается на уровне 42.02. Инструмент торгуется в пределах 42.00 - 45.53, вчерашнее закрытие составило 45.80, а торговый объем достиг 6931. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legence Corp.?
Legence Corp. в настоящее время оценивается в 42.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.63% и USD. Отслеживайте движения LGN на графике в реальном времени.
Как купить акции LGN?
Вы можете купить акции Legence Corp. (LGN) по текущей цене 42.02. Ордера обычно размещаются около 42.02 или 42.32, тогда как 6931 и -7.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LGN?
Инвестирование в Legence Corp. предполагает учет годового диапазона 26.97 - 50.20 и текущей цены 42.02. Многие сравнивают -8.41% и 55.63% перед размещением ордеров на 42.02 или 42.32. Изучайте ежедневные изменения цены LGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Legence Corp.?
Самая высокая цена Legence Corp. (LGN) за последний год составила 50.20. Акции заметно колебались в пределах 26.97 - 50.20, сравнение с 45.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legence Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Legence Corp.?
Самая низкая цена Legence Corp. (LGN) за год составила 26.97. Сравнение с текущими 42.02 и 26.97 - 50.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LGN?
В прошлом Legence Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.80 и 55.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.80
- Open
- 45.35
- Bid
- 42.02
- Ask
- 42.32
- Low
- 42.00
- High
- 45.53
- Объем
- 6.931 K
- Дневное изменение
- -8.25%
- Месячное изменение
- -8.41%
- 6-месячное изменение
- 55.63%
- Годовое изменение
- 55.63%
