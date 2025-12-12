- Aperçu
LGN: Legence Corp.
Le taux de change de LGN a changé de -7.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.50 et à un maximum de 45.53.
Suivez la dynamique Legence Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LGN aujourd'hui ?
L'action Legence Corp. est cotée à 42.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 41.50 - 45.53, a clôturé hier à 45.80 et son volume d'échange a atteint 10113. Le graphique en temps réel du cours de LGN présente ces mises à jour.
L'action Legence Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Legence Corp. est actuellement valorisé à 42.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 56.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LGN.
Comment acheter des actions LGN ?
Vous pouvez acheter des actions Legence Corp. au cours actuel de 42.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.21 ou de 42.51, le 10113 et le -6.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LGN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LGN ?
Investir dans Legence Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.97 - 50.20 et le prix actuel 42.21. Beaucoup comparent -8.00% et 56.33% avant de passer des ordres à 42.21 ou 42.51. Consultez le graphique du cours de LGN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Legence Corp. ?
Le cours le plus élevé de Legence Corp. l'année dernière était 50.20. Au cours de 26.97 - 50.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Legence Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Legence Corp. ?
Le cours le plus bas de Legence Corp. (LGN) sur l'année a été 26.97. Sa comparaison avec 42.21 et 26.97 - 50.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LGN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LGN a-t-elle été divisée ?
Legence Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.80 et 56.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.80
- Ouverture
- 45.35
- Bid
- 42.21
- Ask
- 42.51
- Plus Bas
- 41.50
- Plus Haut
- 45.53
- Volume
- 10.113 K
- Changement quotidien
- -7.84%
- Changement Mensuel
- -8.00%
- Changement à 6 Mois
- 56.33%
- Changement Annuel
- 56.33%
