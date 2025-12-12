- Visão do mercado
LGN: Legence Corp.
A taxa do LGN para hoje mudou para -8.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.00 e o mais alto foi 45.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Legence Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LGN hoje?
Hoje Legence Corp. (LGN) está avaliado em 42.02. O instrumento é negociado dentro de 42.00 - 45.53, o fechamento de ontem foi 45.80, e o volume de negociação atingiu 6931. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LGN em tempo real.
As ações de Legence Corp. pagam dividendos?
Atualmente Legence Corp. está avaliado em 42.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 55.63% e USD. Monitore os movimentos de LGN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LGN?
Você pode comprar ações de Legence Corp. (LGN) pelo preço atual 42.02. Ordens geralmente são executadas perto de 42.02 ou 42.32, enquanto 6931 e -7.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LGN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LGN?
Investir em Legence Corp. envolve considerar a faixa anual 26.97 - 50.20 e o preço atual 42.02. Muitos comparam -8.41% e 55.63% antes de enviar ordens em 42.02 ou 42.32. Estude as mudanças diárias de preço de LGN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Legence Corp.?
O maior preço de Legence Corp. (LGN) no último ano foi 50.20. As ações oscilaram bastante dentro de 26.97 - 50.20, e a comparação com 45.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Legence Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Legence Corp.?
O menor preço de Legence Corp. (LGN) no ano foi 26.97. A comparação com o preço atual 42.02 e 26.97 - 50.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LGN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LGN?
No passado Legence Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.80 e 55.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.80
- Open
- 45.35
- Bid
- 42.02
- Ask
- 42.32
- Low
- 42.00
- High
- 45.53
- Volume
- 6.931 K
- Mudança diária
- -8.25%
- Mudança mensal
- -8.41%
- Mudança de 6 meses
- 55.63%
- Mudança anual
- 55.63%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.