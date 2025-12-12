- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LGN: Legence Corp.
Il tasso di cambio LGN ha avuto una variazione del -8.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.00 e ad un massimo di 45.53.
Segui le dinamiche di Legence Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LGN oggi?
Oggi le azioni Legence Corp. sono prezzate a 42.02. Viene scambiato all'interno di 42.00 - 45.53, la chiusura di ieri è stata 45.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 6931. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LGN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Legence Corp. pagano dividendi?
Legence Corp. è attualmente valutato a 42.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 55.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LGN.
Come acquistare azioni LGN?
Puoi acquistare azioni Legence Corp. al prezzo attuale di 42.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.02 o 42.32, mentre 6931 e -7.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LGN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LGN?
Investire in Legence Corp. implica considerare l'intervallo annuale 26.97 - 50.20 e il prezzo attuale 42.02. Molti confrontano -8.41% e 55.63% prima di effettuare ordini su 42.02 o 42.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LGN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Legence Corp.?
Il prezzo massimo di Legence Corp. nell'ultimo anno è stato 50.20. All'interno di 26.97 - 50.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Legence Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Legence Corp.?
Il prezzo più basso di Legence Corp. (LGN) nel corso dell'anno è stato 26.97. Confrontandolo con gli attuali 42.02 e 26.97 - 50.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LGN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LGN?
Legence Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.80 e 55.63%.
- Chiusura Precedente
- 45.80
- Apertura
- 45.35
- Bid
- 42.02
- Ask
- 42.32
- Minimo
- 42.00
- Massimo
- 45.53
- Volume
- 6.931 K
- Variazione giornaliera
- -8.25%
- Variazione Mensile
- -8.41%
- Variazione Semestrale
- 55.63%
- Variazione Annuale
- 55.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev