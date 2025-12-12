QuotazioniSezioni
LGN: Legence Corp.

42.02 USD 3.78 (8.25%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio LGN ha avuto una variazione del -8.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.00 e ad un massimo di 45.53.

Segui le dinamiche di Legence Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LGN oggi?

Oggi le azioni Legence Corp. sono prezzate a 42.02. Viene scambiato all'interno di 42.00 - 45.53, la chiusura di ieri è stata 45.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 6931. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LGN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Legence Corp. pagano dividendi?

Legence Corp. è attualmente valutato a 42.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 55.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LGN.

Come acquistare azioni LGN?

Puoi acquistare azioni Legence Corp. al prezzo attuale di 42.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.02 o 42.32, mentre 6931 e -7.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LGN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LGN?

Investire in Legence Corp. implica considerare l'intervallo annuale 26.97 - 50.20 e il prezzo attuale 42.02. Molti confrontano -8.41% e 55.63% prima di effettuare ordini su 42.02 o 42.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LGN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Legence Corp.?

Il prezzo massimo di Legence Corp. nell'ultimo anno è stato 50.20. All'interno di 26.97 - 50.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Legence Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Legence Corp.?

Il prezzo più basso di Legence Corp. (LGN) nel corso dell'anno è stato 26.97. Confrontandolo con gli attuali 42.02 e 26.97 - 50.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LGN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LGN?

Legence Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.80 e 55.63%.

Intervallo Giornaliero
42.00 45.53
Intervallo Annuale
26.97 50.20
Chiusura Precedente
45.80
Apertura
45.35
Bid
42.02
Ask
42.32
Minimo
42.00
Massimo
45.53
Volume
6.931 K
Variazione giornaliera
-8.25%
Variazione Mensile
-8.41%
Variazione Semestrale
55.63%
Variazione Annuale
55.63%
