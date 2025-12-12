- 概要
LGN: レジェンス
LGNの今日の為替レートは、-7.84%変化しました。日中、通貨は1あたり41.50の安値と45.53の高値で取引されました。
レジェンスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LGN株の現在の価格は？
レジェンスの株価は本日42.21です。41.50 - 45.53内で取引され、前日の終値は45.80、取引量は10113に達しました。LGNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
レジェンスの株は配当を出しますか？
レジェンスの現在の価格は42.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.33%やUSDにも注目します。LGNの動きはライブチャートで確認できます。
LGN株を買う方法は？
レジェンスの株は現在42.21で購入可能です。注文は通常42.21または42.51付近で行われ、10113や-6.92%が市場の動きを示します。LGNの最新情報はライブチャートで確認できます。
LGN株に投資する方法は？
レジェンスへの投資では、年間の値幅26.97 - 50.20と現在の42.21を考慮します。注文は多くの場合42.21や42.51で行われる前に、-8.00%や56.33%と比較されます。LGNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
レジェンスの株の最高値は？
レジェンスの過去1年の最高値は50.20でした。26.97 - 50.20内で株価は大きく変動し、45.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。レジェンスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
レジェンスの株の最低値は？
レジェンス(LGN)の年間最安値は26.97でした。現在の42.21や26.97 - 50.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LGNの動きはライブチャートで確認できます。
LGNの株式分割はいつ行われましたか？
レジェンスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.80、56.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.80
- 始値
- 45.35
- 買値
- 42.21
- 買値
- 42.51
- 安値
- 41.50
- 高値
- 45.53
- 出来高
- 10.113 K
- 1日の変化
- -7.84%
- 1ヶ月の変化
- -8.00%
- 6ヶ月の変化
- 56.33%
- 1年の変化
- 56.33%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
