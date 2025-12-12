クォートセクション
通貨 / LGN
株に戻る

LGN: レジェンス

42.21 USD 3.59 (7.84%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

LGNの今日の為替レートは、-7.84%変化しました。日中、通貨は1あたり41.50の安値と45.53の高値で取引されました。

レジェンスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

LGN株の現在の価格は？

レジェンスの株価は本日42.21です。41.50 - 45.53内で取引され、前日の終値は45.80、取引量は10113に達しました。LGNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

レジェンスの株は配当を出しますか？

レジェンスの現在の価格は42.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.33%やUSDにも注目します。LGNの動きはライブチャートで確認できます。

LGN株を買う方法は？

レジェンスの株は現在42.21で購入可能です。注文は通常42.21または42.51付近で行われ、10113や-6.92%が市場の動きを示します。LGNの最新情報はライブチャートで確認できます。

LGN株に投資する方法は？

レジェンスへの投資では、年間の値幅26.97 - 50.20と現在の42.21を考慮します。注文は多くの場合42.21や42.51で行われる前に、-8.00%や56.33%と比較されます。LGNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

レジェンスの株の最高値は？

レジェンスの過去1年の最高値は50.20でした。26.97 - 50.20内で株価は大きく変動し、45.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。レジェンスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

レジェンスの株の最低値は？

レジェンス(LGN)の年間最安値は26.97でした。現在の42.21や26.97 - 50.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LGNの動きはライブチャートで確認できます。

LGNの株式分割はいつ行われましたか？

レジェンスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.80、56.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.50 45.53
1年のレンジ
26.97 50.20
以前の終値
45.80
始値
45.35
買値
42.21
買値
42.51
安値
41.50
高値
45.53
出来高
10.113 K
1日の変化
-7.84%
1ヶ月の変化
-8.00%
6ヶ月の変化
56.33%
1年の変化
56.33%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待