LGN: Legence Corp.
今日LGN汇率已更改-8.86%。当日，交易品种以低点41.50和高点45.53进行交易。
关注Legence Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LGN股票今天的价格是多少？
Legence Corp.股票今天的定价为41.74。它在41.50 - 45.53范围内交易，昨天的收盘价为45.80，交易量达到12586。LGN的实时价格图表显示了这些更新。
Legence Corp.股票是否支付股息？
Legence Corp.目前的价值为41.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.59%和USD。实时查看图表以跟踪LGN走势。
如何购买LGN股票？
您可以以41.74的当前价格购买Legence Corp.股票。订单通常设置在41.74或42.04附近，而12586和-7.96%显示市场活动。立即关注LGN的实时图表更新。
如何投资LGN股票？
投资Legence Corp.需要考虑年度范围26.97 - 50.20和当前价格41.74。许多人在以41.74或42.04下订单之前，会比较-9.02%和。实时查看LGN价格图表，了解每日变化。
Legence Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Legence Corp.的最高价格是50.20。在26.97 - 50.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Legence Corp.的绩效。
Legence Corp.股票的最低价格是多少？
Legence Corp.（LGN）的最低价格为26.97。将其与当前的41.74和26.97 - 50.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LGN股票是什么时候拆分的？
Legence Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.80和54.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.80
- 开盘价
- 45.35
- 卖价
- 41.74
- 买价
- 42.04
- 最低价
- 41.50
- 最高价
- 45.53
- 交易量
- 12.586 K
- 日变化
- -8.86%
- 月变化
- -9.02%
- 6个月变化
- 54.59%
- 年变化
- 54.59%