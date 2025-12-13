报价部分
货币 / LGN
LGN: Legence Corp.

41.74 USD 4.06 (8.86%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LGN汇率已更改-8.86%。当日，交易品种以低点41.50和高点45.53进行交易。

关注Legence Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LGN股票今天的价格是多少？

Legence Corp.股票今天的定价为41.74。它在41.50 - 45.53范围内交易，昨天的收盘价为45.80，交易量达到12586。LGN的实时价格图表显示了这些更新。

Legence Corp.股票是否支付股息？

Legence Corp.目前的价值为41.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.59%和USD。实时查看图表以跟踪LGN走势。

如何购买LGN股票？

您可以以41.74的当前价格购买Legence Corp.股票。订单通常设置在41.74或42.04附近，而12586和-7.96%显示市场活动。立即关注LGN的实时图表更新。

如何投资LGN股票？

投资Legence Corp.需要考虑年度范围26.97 - 50.20和当前价格41.74。许多人在以41.74或42.04下订单之前，会比较-9.02%和。实时查看LGN价格图表，了解每日变化。

Legence Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Legence Corp.的最高价格是50.20。在26.97 - 50.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Legence Corp.的绩效。

Legence Corp.股票的最低价格是多少？

Legence Corp.（LGN）的最低价格为26.97。将其与当前的41.74和26.97 - 50.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LGN股票是什么时候拆分的？

Legence Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.80和54.59%中可见。

日范围
41.50 45.53
年范围
26.97 50.20
前一天收盘价
45.80
开盘价
45.35
卖价
41.74
买价
42.04
最低价
41.50
最高价
45.53
交易量
12.586 K
日变化
-8.86%
月变化
-9.02%
6个月变化
54.59%
年变化
54.59%
13 十二月, 星期六