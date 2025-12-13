- Panorámica
LGN: Legence Corp.
El tipo de cambio de LGN de hoy ha cambiado un -8.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.50, mientras que el máximo ha alcanzado 45.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Legence Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LGN hoy?
Legence Corp. (LGN) se evalúa hoy en 41.74. El instrumento se negocia dentro de 41.50 - 45.53; el cierre de ayer ha sido 45.80 y el volumen comercial ha alcanzado 12586. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LGN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Legence Corp.?
Legence Corp. se evalúa actualmente en 41.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 54.59% y USD. Monitoree los movimientos de LGN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LGN?
Puede comprar acciones de Legence Corp. (LGN) al precio actual de 41.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.74 o 42.04, mientras que 12586 y -7.96% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LGN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LGN?
Invertir en Legence Corp. implica tener en cuenta el rango anual 26.97 - 50.20 y el precio actual 41.74. Muchos comparan -9.02% y 54.59% antes de colocar órdenes en 41.74 o 42.04. Estudie los cambios diarios de precios de LGN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Legence Corp.?
El precio más alto de Legence Corp. (LGN) en el último año ha sido 50.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.97 - 50.20, una comparación con 45.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Legence Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Legence Corp.?
El precio más bajo de Legence Corp. (LGN) para el año ha sido 26.97. La comparación con los actuales 41.74 y 26.97 - 50.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LGN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LGN?
En el pasado, Legence Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.80 y 54.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.80
- Open
- 45.35
- Bid
- 41.74
- Ask
- 42.04
- Low
- 41.50
- High
- 45.53
- Volumen
- 12.586 K
- Cambio diario
- -8.86%
- Cambio mensual
- -9.02%
- Cambio a 6 meses
- 54.59%
- Cambio anual
- 54.59%