LGN: Legence Corp.
Der Wechselkurs von LGN hat sich für heute um -8.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.00 bis zu einem Hoch von 45.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Legence Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LGN heute?
Die Aktie von Legence Corp. (LGN) notiert heute bei 42.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 42.00 - 45.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.80 und das Handelsvolumen erreichte 6931. Das Live-Chart von LGN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LGN Dividenden?
Legence Corp. wird derzeit mit 42.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 55.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LGN zu verfolgen.
Wie kaufe ich LGN-Aktien?
Sie können Aktien von Legence Corp. (LGN) zum aktuellen Kurs von 42.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.02 oder 42.32 platziert, während 6931 und -7.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LGN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LGN-Aktien?
Bei einer Investition in Legence Corp. müssen die jährliche Spanne 26.97 - 50.20 und der aktuelle Kurs 42.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -8.41% und 55.63%, bevor sie Orders zu 42.02 oder 42.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LGN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Legence Corp.?
Der höchste Kurs von Legence Corp. (LGN) im vergangenen Jahr lag bei 50.20. Innerhalb von 26.97 - 50.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Legence Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Legence Corp.?
Der niedrigste Kurs von Legence Corp. (LGN) im Laufe des Jahres betrug 26.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.02 und der Spanne 26.97 - 50.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LGN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LGN statt?
Legence Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.80 und 55.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.80
- Eröffnung
- 45.35
- Bid
- 42.02
- Ask
- 42.32
- Tief
- 42.00
- Hoch
- 45.53
- Volumen
- 6.931 K
- Tagesänderung
- -8.25%
- Monatsänderung
- -8.41%
- 6-Monatsänderung
- 55.63%
- Jahresänderung
- 55.63%
