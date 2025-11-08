LBRX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi 15.3500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.7150 - 15.8500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.5100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 111 değerine ulaştı. LBRX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi temettü ödüyor mu? LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi şu anda 15.3500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -19.21% ve USD değerlerini izler. LBRX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LBRX hisse senedi nasıl alınır? LB PHARMACEUTICALS INC hisselerini şu anki 15.3500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.3500 ve Ask 15.3530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 111 ve günlük değişim oranı -1.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LBRX fiyat hareketlerini takip edin.

LBRX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.4000 - 20.2500 ve mevcut fiyatı 15.3500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.3500 veya Ask 15.3530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.84% ve 6 aylık değişim oranı -19.21% değerlerini karşılaştırır. LBRX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi yıllık olarak 20.2500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.4000 - 20.2500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.5100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak LB PHARMACEUTICALS INC performansını takip edin.

LB PHARMACEUTICALS INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.4000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.3500 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.4000 - 20.2500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LBRX fiyat hareketlerini izleyin.